Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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18.08.2026 19:15:27
Is Nebius a Buy After Last Week's Earnings? Here's My Honest Take
In this video, I will cover DLocal and Nu's latest earnings reports and share my thoughts on another strong week for AI stocks, including Nebius (NASDAQ: NBIS) and CoreWeave. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of Aug. 14, 2026. The video was published on Aug. 14, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Nebius
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