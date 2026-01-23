Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
23.01.2026 14:00:00
Is Nebius Stock Still a Buy After Its Explosive Rally?
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) is scaling AI infrastructure at a historic pace as demand from hyperscalers and start-ups explodes. With early access to next-generation hardware and billions in contracted revenue, the upside could be enormous if execution stays on track.Stock prices used were the market prices of Jan. 19, 2026. The video was published on Jan. 22, 2026.
