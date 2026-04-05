Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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05.04.2026 14:55:00
Is Netflix a Buy After Its Most Recent Price Hike?
The writing was on the wall for Netflix (NASDAQ: NFLX) to raise prices once again in 2026, in the form of the fourth-quarter letter to shareholders. Management said its revenue growth will be driven "by increases in membership and pricing" this year.Sure enough, the company recently announced price increases for its U.S. customers of $1 to $2 per month, depending on the subscription tier. Investors may be wondering just how much pricing power Netflix has left and whether it can continue growing sales by double digits over the long run. At its current stock price, that's a necessity for making it a worthwhile investment today.Image source: Netflix.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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