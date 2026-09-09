Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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09.09.2026 19:30:00
Is Netflix a Good Buy? After 10 Years of Covering NFLX, Here's My Honest Answer.
Over the past ten years, Netflix's (NASDAQ: NFLX) stock has rallied 670% and outperformed the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 260% gain. I regularly covered Netflix throughout that decade, but I alternated between bullish and bearish positions. I also never bought the stock.
While I admired Netflix's evolution from a DVD rental company into a streaming video giant, I was concerned about its competitive threats, rising expenses, and high valuation. Today, I'll take a fresh look at those strengths and weaknesses to decide if it's a worthwhile investment.
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