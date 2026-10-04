Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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04.10.2026 21:05:00
Is Netflix (NFLX) Stock a Buy?
Netflix (NASDAQ: NFLX) has been the best-performing stock in my portfolio over several decades. It has averaged an annual gain of 28.6% over the past 15 years, enough to turn a $1,000 investment into one worth more than $43,000. (By comparison, the S&P 500 averaged very solid annual gains of 14% over the same period, enough to turn $1,000 into around $7,262.) While looking back is very nice, investors should be more interested in looking forward: Is Netflix a buy now?
Let's take a look. First, if you just assess a few rough valuation measures, the stock seems somewhat undervalued to fairly valued. For example, its price-to-sales ratio was recently 6.3, just a smidge below its five-year average of 6.5, and its recent forward-looking price-to-earnings (P/E) ratio of 18 is well below its five-year average of 30.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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06:21
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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29.09.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Netflix auf 'Buy' - Ziel 95 Dollar (dpa-AFX)
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28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
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18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer (finanzen.at)
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18.09.26
|Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
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|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
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|28.09.26
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|15.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
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|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
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|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|59,67
|0,22%
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