Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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23.10.2026 18:30:02
Is Netflix Stock a Buy Near Its 52-Week Low?
Netflix (NASDAQ:NFLX) can't catch a break. The company has been lagging the market over the past year, and recent developments have put even more pressure on the stock. On Oct. 20, Netflix reported its third-quarter earnings. The market wasn't impressed, sending shares down significantly post-earnings. Netflix's stock price is now hovering around its 52-week low. Could the company bounce back? Or is it time to give up on the streaming giant?
Image source: The Motley Fool.
Netflix's third-quarter update didn't look that bad at first glance. The company's revenue of $12.9 billion increased 11.8% year over year. Netflix's operating income of $4.5 billion jumped 37.3% compared to the year-ago period, while its earnings per share came in at $0.87, 47.5% higher than the prior-year quarter.
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