Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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21.04.2026 21:30:00
Is Netflix Stock a Buy on the Dip? Here's What History Says
Netflix (NASDAQ: NFLX) entered earnings season with high expectations. Between recent price hikes and the windfall it got from its failed acquisition attempt, investors were excited about the company's results. However, the market was not impressed once all was said and done. Netflix's results weren't bad, but the company's guidance implies decelerating growth for the second quarter, a big no-no considering its rich valuation. The stock fell sharply after its quarterly update. Should investors take this opportunity to scoop up its shares on the dip? A look back at some of Netflix's post-earnings declines may help provide an answer. Image source: The Motley Fool.Netflix is no stranger to post-earnings sell-offs. Sometimes, they are fairly modest. Other times, they aren't -- Netflix's stock has dropped by 10% or more after a quarterly update on several occasions. The most recent notable drop was after its third quarter of 2025. One major decline -- one of the largest on record -- occurred after it reported its first-quarter results for the fiscal year 2022 in April of that year. Netflix posted declining subscribers, leading to a sell-off of massive proportions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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