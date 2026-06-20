Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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20.06.2026 23:29:00
Is Netflix Stock Cheap or Overvalued? Here's What Investors Need to Know.
Since it's a category-creating enterprise known for its innovative and disruptive identity, it's no surprise that Netflix (NASDAQ: NFLX) has been a huge winner. Despite shares currently trading 42% below their all-time high from June 2025 (as of June 18), they have still climbed 715% in the past decade.Is the leading streaming stock cheap or overvalued today? Here's what investors need to know.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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