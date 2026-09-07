Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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07.09.2026 18:32:31

Is Netflix Stock More Likely to Hit $100 or $60 by the End of 2026?

Netflix (NASDAQ:NFLX) stock hasn't been doing this badly since 2022, when tech stocks crashed, and it lost more than half its value. Thus far in 2026, it's down around 17%. It's not a disastrous performance, but clearly, investors aren't as excited about the business as they have been in the past.Many investors worry about what lies ahead for the business with Reed Hastings stepping away from the company and Netflix's name popping up in rumors related to possible acquisitions. The business has grown exceptionally well organically, and an acquisition could muddy its future and impact margins.However, other investors may see an opportunity to snatch a top growth stock at a much more modest valuation right now. Is Netflix a good buy right now, and is it likely headed back toward $100, or is a pullback to $60 more likely? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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