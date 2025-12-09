Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
09.12.2025 20:54:00
Is Netflix’s massive $83 billion Warner Bros. Discovery deal actually a sign of weakness?
Some analysts view Netflix’s move to acquire Warner Bros. as a sign that it is worried about the growing strength of YouTube and TikTok among younger viewers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!