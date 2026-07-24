NextEra Energy Aktie

NextEra Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 16:33:01

Is NextEra Energy Inc a Buy After Its Latest Earnings Report?

NextEra Energy (NYSE:NEE) reported its second-quarter financial results on June 24. The utility giant generated robust earnings growth, as its adjusted earnings per share surged 9.5%. The company is benefiting from strong power demand growth from AI data centers and other catalysts. Here’s a closer look at that report and whether investors should buy the utility stock right now.Image source: The Motley Fool. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NextEra Energy Inc

mehr Nachrichten