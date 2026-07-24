NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
|
24.07.2026 16:33:01
Is NextEra Energy Inc a Buy After Its Latest Earnings Report?
NextEra Energy (NYSE:NEE) reported its second-quarter financial results on June 24. The utility giant generated robust earnings growth, as its adjusted earnings per share surged 9.5%. The company is benefiting from strong power demand growth from AI data centers and other catalysts. Here’s a closer look at that report and whether investors should buy the utility stock right now.Image source: The Motley Fool. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NextEra Energy Inc
|
24.07.26
|S&P 500-Titel NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NextEra Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.07.26
|Ausblick: NextEra Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.26
|S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NextEra Energy von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.07.26
|S&P 500-Papier NextEra Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NextEra Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.07.26