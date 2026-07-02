Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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02.07.2026 05:45:00
Is Nike a Buy After Its Latest Earnings Report?
Nike (NYSE: NKE) delivered another middling quarter on Tuesday afternoon, but investors had a surprising response.After the stock fell as much as double digits after hours on Tuesday, Nike rallied to finish the regular session on Wednesday up 4.9%.Is the company's long-awaited turnaround finally materializing? Let's take a closer look at the quarterly update.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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