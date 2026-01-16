Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
16.01.2026 11:37:00
Is Nike a Buy-and-Hold-Forever Stock for Consumer Goods Investors?
Nike (NYSE: NKE) has long been the king of athletic apparel and footwear on a global stage. This is supported by an iconic brand and broad visibility with well-known athletes and top sports leagues. It's a company that needs no introduction, generating over $46 billion in revenue in fiscal 2025 (ended May 31). However, this consumer discretionary stock has been a dud. Investors would've lost 55% of their starting capital over the trailing five-year stretch (as of Jan. 12). Nike is trying to right the ship. Is it a buy-and-hold-forever stock?Image source: Nike.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
