Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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23.09.2026 22:47:23

Is Nike a Buy in a "Dumpster Fire" Athletic-Apparel Market?

Athletic apparel faces heavy discounting, strained wholesale channels, and tough turnaround conditions, even for giants like Nike (NYSE: NKE). See how partner performance, inventory, and margins shape risk and opportunity in this space by watching the discussion below.

*This video was published on Sep. 21, 2026.

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Nike Inc. 31,53 -0,21% Nike Inc.

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