Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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30.07.2026 19:05:00
Is Nike the Ultimate Dividend Stock You Should Buy Right Now?
Nike (NYSE: NKE) is in the middle of a major strategic overhaul, and management is optimistic that its efforts will soon improve financial performance. But investors aren't convinced.Shares have fallen 32% in 2026 (as of July 28). And they're down 74% in the past five years. Excluding the past few months, the last time the stock traded at its current price was all the way back in 2014 (adjusting for the 2015 stock split).But this business might appeal to income investors, especially since the dividend yield is 3.81% right now. Does this make Nike the ultimate dividend stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs
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26.02.26
|Japan is the ultimate Halo trade (Financial Times)
Analysen zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 500,00
|-3,25%
|Nike Inc.
|36,29
|-0,86%
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