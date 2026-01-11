nLIGHT Aktie
WKN DE: A2JKY6 / ISIN: US65487K1007
|
11.01.2026 03:29:20
Is nLIGHT Stock a Buy or Sell After the CEO Sold Shares Worth $1.2 Million?
Scott Keeney, President and CEO of nLIGHT (NASDAQ:LASR), reported the exercise and immediate sale of 31,748 shares of common stock for a total transaction value of $1,190,867.48, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($37.51); post-transaction value based on Jan. 6, 2026 market close price ($37.70).* 1-year performance calculated using Jan. 6, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
