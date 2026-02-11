Northrop Grumman Aktie
WKN: 851915 / ISIN: US6668071029
|
11.02.2026 21:20:00
Is Northrop Grumman Stock a 2026 Buy After Its 2025 Earnings Beat?
In a bad earnings season for defense stocks in general, Northrop Grumman (NYSE: NOC) was one of the few winners. Shares of rivals General Dynamics and Textron both dipped despite reporting earnings "beats" last month. Northrop, in contrast, beat earnings expectations and saw its stock rise. The share price jumped 2.7% on earnings day, and the stock is now up a total of 7.3% since earnings came out. Why? Heading into Northrop's report, analysts expected the defense contractor to earn $6.96 per share in Q4 on $11.6 billion in sales. Northrop's reported $7.23 per share "adjusted" profit beat the earnings forecast, while the company's GAAP earnings of $9.99 per share crushed it. A reported $11.7 billion in quarterly sales edged out that estimate as well. Image source: Northrop Grumman.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Northrop Grumman Corp.
Analysen zu Northrop Grumman Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Northrop Grumman Corp.
|589,40
|1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.