Novanta Aktie
ISIN: CA67000B2030
|
26.02.2026 23:15:13
Is Novanta Stock a Buy or Sell After Its CEO Dumped 7,500 Shares Worth $1.1 Million?
Matthijs Glastra, Chief Executive Officer of Novanta (NASDAQ:NOVT), reported a direct open-market sale of 7,500 common shares for a transaction value of ~$1.09 million on Feb. 10, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($145.04); post-transaction value based on Feb. 10, 2026 market close ($145.05).Note: 1-year price change calculated as of Feb. 10, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
