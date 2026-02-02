Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
02.02.2026 19:48:00
Is Novo Nordisk Stock a Bargain Right Now?
The big story in the pharmaceutical sector has been the emergence of GLP-1 weight-loss drugs. Novo Nordisk (NYSE: NVO) was an early leader in the space. However, Eli Lilly's (NYSE: LLY) GLP-1 version quickly surpassed it, prompting some on Wall Street to dump Novo Nordisk and buy Eli Lilly. But Novo Nordisk could be the better bargain if you think long-term.Investors can be pretty irrational over short periods, often rushing like lemmings into hot stocks. That's what appears to be happening among investors buying GLP-1 stocks today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
