Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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10.05.2026 02:05:00
Is Now a Good Time to Buy Amazon Stock?
It has been a good start to the year for Amazon (NASDAQ: AMZN), with the stock up 19.7% year to date through market close on May 7. Except for Alphabet, Amazon has been the best-performing "Magnificent Seven" stock this year.Given Amazon's recent run-up -- up nearly 27% between April 7 and May 7 -- it's natural to wonder whether it's a good time to buy the stock or hold off in case of a pullback. If you're a long-term investor, it's definitely a good time to buy the stock. It's a blue chip stock you can comfortably hold for the long haul.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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