Is Now a Good Time to Buy Amazon Stock?

Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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02.09.2026 09:55:00
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The share price of Amazon (NASDAQ: AMZN) has nearly doubled over the past three years, but is only up about 12% year to date at the time of writing -- performing roughly in line with the S&P 500. However, the company's year-to-date performance doesn't reflect its surging cash flow and growth in cloud services. This disconnect suggests now might be a good time to buy shares.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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