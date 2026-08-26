Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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26.08.2026 16:15:00
Is Now a Good Time to Buy Booking Holdings Stock?
The economic seas may be choppy at the moment, but that shouldn't stop investors from considering the travel giant Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) for their portfolios. The company has made a strong case for itself through durability and capital discipline over the past few years. Booking is facing headwinds, particularly as travel is affected by geopolitical challenges, rising competition, and inflationary pressures. Yet, there are plenty of reasons for optimism. Booking's second-quarter earnings were largely positive; the company beat estimates on revenue and reported a 15% increase in adjusted earnings per share year over year. The company's earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) margin rose to 36% despite turbulence in travel due to the conflict in the Middle East. Booking showed investors that it is a resilient business capable of continued growth through genuinely tough times. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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