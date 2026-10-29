Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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29.10.2026 08:55:00

Is Now a Good Time to Buy Costco Stock?

Short-term traders trying to make money by buying and selling stocks face immense challenges. That's because predicting short-term price movements can be difficult. Long-term investors who can analyze a company's fundamentals and valuation well tend to have more success.

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has rewarded this patience, with the share price more than doubling over the last five years, gaining 104.2% through Oct. 27. That handily beat the S&P 500 index's 69% comparable appreciation.

But that's the past. Will buying Costco's stock right now result in a market-beating performance going forward?

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Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 34 200,00 0,83% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 906,00 0,94% Costco Wholesale Corp.

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