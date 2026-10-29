Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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29.10.2026 08:55:00
Is Now a Good Time to Buy Costco Stock?
Short-term traders trying to make money by buying and selling stocks face immense challenges. That's because predicting short-term price movements can be difficult. Long-term investors who can analyze a company's fundamentals and valuation well tend to have more success.
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has rewarded this patience, with the share price more than doubling over the last five years, gaining 104.2% through Oct. 27. That handily beat the S&P 500 index's 69% comparable appreciation.
But that's the past. Will buying Costco's stock right now result in a market-beating performance going forward?
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|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|34 200,00
|0,83%
|Costco Wholesale Corp.
|906,00
|0,94%
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