Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
16.08.2026 19:32:00
Is Now a Good Time to Buy Costco Wholesale Stock?
Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has provided steady returns so far in 2026, climbing 11.5% as of this writing, but it's still being outperformed by the S&P 500's 13.7% return.Aside from an upcoming earnings report, it may not have many company-specific catalysts to send the stock price much higher this year. But even if it gets beaten by a few percentage points by the S&P 500 in 2026, that isn't a reason to overlook the long-term benefits of owning the stock.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!