Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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16.08.2026 19:32:00

Is Now a Good Time to Buy Costco Wholesale Stock?

Costco Wholesale (NASDAQ: COST) has provided steady returns so far in 2026, climbing 11.5% as of this writing, but it's still being outperformed by the S&P 500's 13.7% return.Aside from an upcoming earnings report, it may not have many company-specific catalysts to send the stock price much higher this year. But even if it gets beaten by a few percentage points by the S&P 500 in 2026, that isn't a reason to overlook the long-term benefits of owning the stock.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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