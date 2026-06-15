Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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15.06.2026 20:50:00
Is Now a Good Time to Buy ETFs?
Is now a good time to buy exchange-traded funds (ETFs)? Well, you're probably not alone wondering about that. The market, as measured by the S&P 500 index of 500 of America's biggest companies, has notched big double-digit gains in six of the past seven full years and was recently up more than 9% year to date (as of June 12). There's also geopolitical unrest and rising inflation.All these can have you wondering if a stock market crash is around the corner -- and/or a recession.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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