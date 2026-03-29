Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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30.03.2026 01:31:00
Is Now a Good Time to Buy Microsoft Stock?
It hasn't been a fun time to be a Microsoft (NASDAQ: MSFT) shareholder. Shares of the software and cloud computing giant have been hammered, falling nearly 7% last week amid a broader market sell-off. Year to date, the tech stock is down more than 26% as of this writing.For investors looking at the company's recent financial results, this sharp decline might look like a screaming buying opportunity. After all, Microsoft just reported another exceptional quarter of top- and bottom-line growth, driven by its impressive cloud operations.But risks are mounting on the horizon. While Microsoft's business is currently performing well, a closer look at the competitive landscape reveals that rival Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) is gaining serious ground in the cloud. Further, the rapid advancement of artificial intelligence (AI) is introducing new long-term risks to the software-as-a-service model that Microsoft relies on so heavily.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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