Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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05.11.2026 19:09:00
Is Now a Good Time to Buy Nike Stock?
Nike (NYSE: NKE) may still be the king of sneakers and athletic wear, but its business has taken a major hit over the past few years, and its stock price reflects that; it's down by 77% from its peak.
But things might be changing. There's a new CFO, the company is making some strong progress, and Nike stock is up 19% over the past month.
Nike stock started to climb after its latest earnings report was released on Oct. 1.
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 475,00
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|Nike Inc.
|34,61
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