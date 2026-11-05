Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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05.11.2026 19:09:00

Is Now a Good Time to Buy Nike Stock?

Nike (NYSE: NKE) may still be the king of sneakers and athletic wear, but its business has taken a major hit over the past few years, and its stock price reflects that; it's down by 77% from its peak.

But things might be changing. There's a new CFO, the company is making some strong progress, and Nike stock is up 19% over the past month.

Nike stock started to climb after its latest earnings report was released on Oct. 1.

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23.10.26 Nike Overweight Barclays Capital
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