Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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10.10.2026 09:07:00
Is Now a Good Time to Buy Take-Two Stock?
Shares of Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO) are down 21% over the past year, as of Oct. 7. That dip could be a timely opportunity to buy ahead of the highly anticipated release of Grand Theft Auto VI in November, but there's also a good reason to wait.
Take-Two posted nearly $1.4 billion in net bookings (an adjusted measure of revenue) for the fiscal first quarter ending in June, down 3% year over year, but above company guidance that called for $1.37 billion at the high end. NBA 2K and the existing Grand Theft Auto catalog, among other titles, were the biggest contributors to bookings in the quarter.
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