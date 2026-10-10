Is Now a Good Time to Buy Take-Two Stock?

Shares of Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO) are down 21% over the past year, as of Oct. 7. That dip could be a timely opportunity to buy ahead of the highly anticipated release of Grand Theft Auto VI in November, but there's also a good reason to wait.

Take-Two posted nearly $1.4 billion in net bookings (an adjusted measure of revenue) for the fiscal first quarter ending in June, down 3% year over year, but above company guidance that called for $1.37 billion at the high end. NBA 2K and the existing Grand Theft Auto catalog, among other titles, were the biggest contributors to bookings in the quarter.

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