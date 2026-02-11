NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
11.02.2026 19:35:00
Is Now a Good Time to Revisit International ETFs Like SCHF?
Is Now a Good Time to Revisit International ETFs Like SCHF?

Many investors have likely considered reducing their exposure to U.S. stocks over the past year. That "ABUSA" (Anywhere But USA) trade is supported by four core arguments.First, the S&P 500 is still hovering near its record highs, looks historically expensive at 30 times earnings, and trades at a premium to most other global markets. Second, the S&P 500's gains were driven by a handful of mega-cap tech stocks -- including Nvidia, Microsoft, and Apple -- instead of a balanced mix of sectors. If those Magnificent Seven leaders sputter out, the entire market could crash.
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
