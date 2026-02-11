Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
11.02.2026 19:48:00
Is Now the Best Time to Buy Pfizer Stock?
Pfizer (NYSE: PFE) recently experienced yet another setback. The drugmaker has been posting disappointing financial results for several years, and its latest quarterly update sent its stock price down about 4%. The market was concerned that revenue moved in the wrong direction in 2025, while growth in adjusted earnings per share (EPS) was modest. And to make matters worse, Pfizer's guidance for 2026 wasn't particularly strong.Amid all that, it might seem weird to suggest that now is a great time to buy the stock. But there are some reasons to think so.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|13,80
|1,47%
|Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|10 140,00
|-0,88%
|Pfizer Inc.
|23,25
|0,19%
