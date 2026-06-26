International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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26.06.2026 11:32:00
Is Now the Time to Add an International ETF to Your Portfolio?
It's hard not to bet on the American economy. Just look at the S&P 500 index's stellar performance. In the past decade, the benchmark has produced a total return of 324% (as of June 23), which translates to a compound annual gain of 15.5%.The Magnificent Seven group deserves credit for driving the overall index. Nvidia, Apple, and Microsoft are symbols of the U.S.'s tech dominance. You might find it easy to buy even more shares of these businesses.There's a chance that your portfolio could be too exposed to the S&P 500, however. Perhaps it's time to think about expanding your geographic reach. Is now the time to buy an international exchange-traded fund (ETF)?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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