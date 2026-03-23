Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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24.03.2026 00:01:14
Is Now the Time to Buy Capri Stock After the CEO Purchased 55,000 Shares?
On March 11, 2026, Chairman & CEO John D. Idol reported the open-market purchase of 55,000 shares of Capri Holdings Limited (NYSE:CPRI), as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($17.98); post-transaction value based on March 11, 2026 market close ($17.86).* 1-year price change calculated as of March 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Capri Holdings (ex Michael Kors)
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