Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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18.05.2026 22:31:00
Is Now the Time to Buy Forgotten FAANG Stock Netflix?
Netflix (NASDAQ: NFLX) stock used to be one of the coolest growth stocks on the block. It was a part of the famed FANG stocks (Facebook (now Meta Platforms), Amazon, Netflix, and Google (now Alphabet)), which expanded into FAANG when investors wanted to include Apple.Netflix got edged out of the Magnificent Seven stocks club after investors gravitated toward new favorites, but it has kept up with the S&P 500 over the past five years. A good first-quarter earnings result and a 28 P/E ratio suggest that upside is possible, but a deeper look will confirm if this forgotten FAANG stock is worth remembering.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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