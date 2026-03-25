Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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25.03.2026 21:42:00
Is Now the Time to Buy the Tech Dip -- or Should You Run for the Hills?
With the Nasdaq Composite index down around 9% from its October 2025 high, it wouldn't be out of line to say the market is in the middle of a "tech stock dip." Indeed, top stocks such as Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) are trading in correction territory, down 15% and 25%, respectively. Issues including high valuations, massive capital expenditures (capex), and market disruptions have some investors more hesitant about artificial intelligence (AI) stocks.Under such conditions, stocks could fall further, or the recent declines could signal buying opportunities in many of these stocks. Knowing this, should investors buy the dip in tech stocks or "run for the hills"?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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