Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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06.10.2026 22:00:02
Is Now the Time to Cash Out of the S&P 500's Top 3 Stocks of 2026?
Interest rates are on the rise, midterm elections are coming up, and the stock market continues to hit new highs. There is ample uncertainty ahead, and plenty of reasons for investors to think twice about their holdings right now, especially those that are already up big this year and may be most vulnerable to corrections.
The three best-performing stocks on the S&P 500 this year have been Sandisk (NASDAQ:SNDK), Moderna (NASDAQ:MRNA), and Dell Technologies (NYSE:DELL). Is now the time to cash out and sell these stocks, or should investors continue to hang on to them?
Image source: Getty Images.
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