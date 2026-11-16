Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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16.11.2026 23:19:02
Is Nu Holdings Stock a Buy, Sell, or Hold After Falling 24% in 2026?
A flight from Brazilian assets has pulled Nu Holdings (NYSE:NU) down 24% in 2026. The third-quarter report did little to settle the debate.
The Brazilian neobank's shares closed 2025 at $16.74 and wrapped up Nov. 16 at $12.68. The path was jagged. Nu's stock jumped 13% on Oct. 5, when Flávio Bolsonaro took a surprise lead in Brazil's presidential race. It then fell 17% on Oct. 26 after Lula won reelection, notching one of the stock's worst days on record.
That was a retreat for an entire country's stock market, and Nu got swept along. So I bought my first shares on Oct. 26.
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