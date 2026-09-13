Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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13.09.2026 02:05:00
Is Nu Holdings Stock a Buy, Sell, or Hold With Shares 20% Below Their 52-Week High?
Nu Holdings (NYSE: NU) is a fast-growing bank based in Brazil, and it's changing the way people manage money in its region. It's expanding into new markets and adding millions of new customers annually.
Nu stock is 20% off its high, though, and it's quite cheap. Is this a value trap or a buying opportunity?
Revolutionizing is a pretty big word, but Nu has been breaking down barriers to financial access for mass consumers in Brazil and opening up financial products that had previously been available mostly to affluent consumers. Its digital app and low fees appeal to a broad swath of the public, and today, even the affluent are joining the platform.
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