Nu Holdings Aktie

Nu Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.09.2026 02:05:00

Is Nu Holdings Stock a Buy, Sell, or Hold With Shares 20% Below Their 52-Week High?

Nu Holdings (NYSE: NU) is a fast-growing bank based in Brazil, and it's changing the way people manage money in its region. It's expanding into new markets and adding millions of new customers annually.

Nu stock is 20% off its high, though, and it's quite cheap. Is this a value trap or a buying opportunity?

Revolutionizing is a pretty big word, but Nu has been breaking down barriers to financial access for mass consumers in Brazil and opening up financial products that had previously been available mostly to affluent consumers. Its digital app and low fees appeal to a broad swath of the public, and today, even the affluent are joining the platform.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nu Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Nu Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nu Holdings 12,57 -3,01% Nu Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:46 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen