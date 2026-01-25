Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
25.01.2026 14:13:00
Is Nu Holdings Stock a Buy Now?
Even though it has a huge market cap of $84 billion, Nu Holdings (NYSE: NU) might be a business that most investors in the U.S. have never heard of. That's because the innovative financial services enterprise only has a presence in Latin America. But don't let that discourage you from taking a closer look for your own portfolio's sake.Is this flourishing fintech stock a buy now? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
