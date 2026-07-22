Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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22.07.2026 21:30:00
Is NuScale Power a Better Nuclear Energy Stock Than Constellation Energy?
Nuclear energy demand is on the rise, driven by the massive power needs of artificial intelligence (AI) data centers. Because nuclear power possesses high power density and provides reliable, 24/7 baseload energy, it is increasingly becoming a top choice among major hyperscalers.In the nuclear energy industry, innovative companies like NuScale Power (NYSE: SMR) have the potential to reimagine nuclear energy deployment with their small modular reactors. Meanwhile, established utilities such as Constellation Energy (NASDAQ: CEG), with their extensive nuclear fleet, stand ready to meet today's power challenges.If you're looking to diversify your portfolio with nuclear energy stocks, there are a few key things you need to consider when considering an investment between NuScale Power and Constellation Energy right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
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