Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
18.02.2026 21:00:00
Is NuScale Power a Buy, Sell, or Hold in 2026?
In early 2026, NuScale Power's (NYSE: SMR) stock price is down about 20% from where it started in 2025. At one point, however, the stock was up nearly 200%. As the new year steams ahead, is NuScale Power a buying opportunity, a hard sell, or a hold?Right now, NuScale Power is a money-losing start-up in the nuclear power industry. It is attempting to ink the first sale of a small modular reactor. It is an exciting technology, but until there is a customer, NuScale Power's reactors and manufacturing capabilities are untested. It is difficult to know how big an opportunity there is for the company at this point.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|14,11
|-0,63%
