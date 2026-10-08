Is NuScale Power Stock a Buy After September Slump?

NuScale Power (NYSE:SMR) was founded in 2007 to commercialize a small modular reactor (SMR) design. It is still working on its first reactor. Investors are running out of patience, as September revealed. The nuclear energy stock fell 14.8% during the month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Shares have fallen nearly 55% in 2026, as of this writing.

A combination of analyst downgrades, cash-burn concerns, and competitive pressure in the SMR space hit NuScale at the same time.

Image source: Getty Images.

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