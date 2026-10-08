Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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08.10.2026 16:37:33
Is NuScale Power Stock a Buy After September Slump?
NuScale Power (NYSE:SMR) was founded in 2007 to commercialize a small modular reactor (SMR) design. It is still working on its first reactor. Investors are running out of patience, as September revealed. The nuclear energy stock fell 14.8% during the month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Shares have fallen nearly 55% in 2026, as of this writing.
A combination of analyst downgrades, cash-burn concerns, and competitive pressure in the SMR space hit NuScale at the same time.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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