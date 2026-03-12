Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
12.03.2026 01:05:00
Is NuScale Power Stock a Buy Now?
If you've been following the nuclear energy market, you know that it's been a roller-coaster ride for NuScale Power (NYSE: SMR) stock over the past year. This next-gen small modular reactor company has benefited from positive news surrounding the industry as lawmakers push hard to expand nuclear generating capacity.Just last October, NuScale's stock soared to $57 per share. Fast-forward to today, and the share price has taken a nosedive, plummeting a staggering 79% to around $12 per share.So, is this the perfect opportunity to buy the dip in NuScale Power? Let's dive into the company and the work it has ahead of it to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
|
25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|11,76
|-5,01%
