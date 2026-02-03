Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

03.02.2026 03:05:00

Is NuScale Power the Next Nuclear Millionaire Maker -- and a Future Dividend Giant?

NuScale Power (NYSE: SMR) is, at its core, a manufacturing business. It is also a nuclear power stock, since what it plans to build are small modular nuclear reactors (SMRs). Given the nuclear power renaissance currently taking shape, there is a big opportunity for NuScale Power to seize. And the company still has to make its first sale.Wall Street has put NuScale Power into the nuclear energy investment bucket, which isn't wrong. After all, the company is attempting to build a business around SMRs. However, SMRs are a lot different from large, site-built nuclear power plants. SMRs are built in factories so they can benefit from the efficiencies generated from scale production. At its core, NuScale Power is really an industrial manufacturer. Or at least that is what it hopes to be when it finally inks its first sale.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs

Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Nuscale Power Corp Registered Shs

