Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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04.06.2026 15:45:00
Is NuScale Power the Smartest Investment You Can Make Today?
Shares of NuScale Power (NYSE: SMR) are back on the rise. Following a 50% decline that began with the new year, the nuclear reactor stock has spiked nearly 30% in value over the past two weeks.NuScale's story won't be written over a matter of weeks, or even months. The company is targeting what some experts believe will be a $10 trillion global opportunity due to rising electricity demand from artificial intelligence (AI) technologies and a resurgence of interest in nuclear energy. Even after the recent run, NuScale stock remains 75% cheaper than its all-time highs set last summer. Is this growth stock -- with its small modular reactors -- the smartest investment you can make today? The answer may either be yes or no, depending on the answer to the question below.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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