Is Nvidia, at Bargain Levels Right Now, a Buy? Here Are the Bull and Bear Cases.

Nvidia (NASDAQ:NVDA) is often seen as the stock to buy for investors interested in betting on the artificial intelligence (AI) revolution. That's because the company's graphics processing units (GPUs) play a key role in the development and use of AI and have generated mind-boggling revenue growth.

Nvidia's annual revenue has climbed 700% over the past five years, reaching $215 billion in the last fiscal year. And the pace continues, with Nvidia itself for the first time offering annual revenue guidance -- the company expects 70% growth in the next fiscal year. Considering this, you may expect Nvidia stock to be expensive. But the stock isn't. In fact, it's reached bargain levels, trading at only 25x forward earnings estimates.

Is Nvidia, at this dirt cheap price, a buy right now? Here are the bull and bear cases to consider before making a move.

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