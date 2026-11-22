Nvidia (NASDAQ:NVDA) was the world's most valuable company a month ago. Now, its valuation has been cut in half.

The stock plunged 23% last week, its worst week since the height of the financial crisis in 2008, as the fallout from Jensen Huang's resignation continues to play out.

In the midst of Nvidia's plunge, the AI chip leader reported another blowout earnings report, posting 103% revenue growth in the third quarter with strong margins, and it raised its guidance for next year.

Continue reading