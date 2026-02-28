NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
01.03.2026 00:45:00
Is Nvidia a Buy on the Post-Earnings Dip? This Number Screams "Yes"
Nvidia (NASDAQ: NVDA) delivered a smashing earnings report on Wednesday night, but something surprising happened afterwards.The stock sold off sharply over the next two days, losing nearly 10% through Thursday and Friday, even though the AI chip leader easily beat estimates on the top and bottom lines, and offered strong guidance for the first quarter.There wasn't a clear reason for the sell-off. In fact, Nvidia stock was up after the numbers came out, and Wall Street analysts roundly raised their estimates on the report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
