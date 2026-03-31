NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
31.03.2026 10:10:00
Is Nvidia a Smart Buy for a Value Investor Right Now?
The hottest tech stocks of the times generally aren't on the buy list of value investors -- and this is because they often trade at lofty valuations. Excitement about the prospects of these players prompts investors seeking growth to rush into these names. We've seen this over the past few years with technology stocks focused on artificial intelligence (AI).Companies from Nvidia (NASDAQ: NVDA) to Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) saw their stock prices climb in the triple and quadruple digits, and valuation marched higher too.But, in recent weeks, these and other tech players have stumbled amid many concerns, from worries about the U.S. economy to the war in Iran. Investors have also expressed concern about the levels of spending on AI and whether this investment would bear significant fruit down the road. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
30.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
30.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
30.03.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.03.26
|Handel in New York: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
30.03.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|145,26
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.