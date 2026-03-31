NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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31.03.2026 10:10:00

Is Nvidia a Smart Buy for a Value Investor Right Now?

The hottest tech stocks of the times generally aren't on the buy list of value investors -- and this is because they often trade at lofty valuations. Excitement about the prospects of these players prompts investors seeking growth to rush into these names. We've seen this over the past few years with technology stocks focused on artificial intelligence (AI).Companies from Nvidia (NASDAQ: NVDA) to Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) saw their stock prices climb in the triple and quadruple digits, and valuation marched higher too.But, in recent weeks, these and other tech players have stumbled amid many concerns, from worries about the U.S. economy to the war in Iran. Investors have also expressed concern about the levels of spending on AI and whether this investment would bear significant fruit down the road. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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