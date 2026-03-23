NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
23.03.2026 16:16:00
Is Nvidia Still a Millionaire-Maker Stock in 2026?
Few companies have created as much shareholder wealth as Nvidia (NASDAQ: NVDA). The industry-leading chipmaker has dominated the generative artificial intelligence (AI) hardware market with its cutting-edge products, high volumes, and popular programming platform, CUDA. To put Nvidia's growth in perspective, an investment of $10,000 made years ago would now be worth an eye-popping $2.21 million. That's a return of over 22,000% compared to the S&P 500's gain of 292% over the same time frame. But does the stock still have what it takes to deliver life-changing returns for long-term investors? Despite being the largest company in the world with a market cap of about $4.4 trillion, Nvidia is still growing at a massive clip. Fiscal fourth-quarter revenue soared 73% year over year to $68.1 billion, driven primarily by the data center segment, where customers continue to scramble for the company's cutting-edge AI training and inference chips, like Blackwell.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
