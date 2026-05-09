NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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09.05.2026 17:10:00

Is Nvidia Still the Best AI Stock to Buy in 2026, or Is This Challenger?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has long been considered the ultimate artificial intelligence (AI) stock to buy. Why? Because the company is the maker of the key element needed for the most crucial AI tasks: the chip for the training and inference of large language models. Others also make AI chips, but Nvidia's graphics processing units (GPUs) offer the highest performance, making them the most sought-after on the market.All of this has translated into surging revenue growth quarter after quarter. In the latest full year, Nvidia's revenue jumped 65% to $215 billion, a record level. And stock performance has followed, with the shares climbing 1,300% over the past five years. In spite of this stellar performance, you may be wondering if Nvidia is still the best stock to buy. After all, other tech companies have been innovating in the field and growing their products and services. One in particular, a chip and networking innovator, stands out. So right now is a great time to ask the following question: Is Nvidia still the best AI stock to buy in 2026 -- or is this challenger?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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